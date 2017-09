A empresa Parnaíba Gas Natural arrematou por R$ 2,686 milhões cinco blocos na bacia do Parnaíba no setor SPN-N, o primeiro oferecido na 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que ocorre no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27. O ágio foi de 10%.

O bloco está localizado na Bacia do Parnaíba e, segundo o edital da rodada, por ele foi cobrado bônus de assinatura mínimo de R$ 279.618,04. Os investimentos previstos são de R$ 55,3 milhões.

No mesmo evento, os blocos do setor SPN-SE da bacia do Parnaíba não tiveram lances.

Ainda no leilão da ANP, nenhuma oferta foi apresentada para os dois setores da bacia de Pelotas. A bacia era considerada a mais arriscada por ser uma nova fronteira, portanto desconhecida do setor, e por possível dificuldade de obter licença ambiental.

Na sequência, a empresa Geopark arrematou por R$ 412,5 mil o bloco POT 785 no setor SPT-T4, da bacia do Potiguar, de 54 ofertados, oferecido na 14ª Rodada de Licitações da ANP. Foi a única venda da bacia Potiguar, que ao todo ofereceu 62 blocos.

A empresa australiana Karoon foi a única a se interessar pela bacia de Santos na 14ª Rodada da ANP, onde foram ofertados 76 blocos. A empresa fez a oferta vencedora de R$ 20 milhões pelo bloco S-M-1573, no setor SS-AR4, ágio de 23,15% sobre o preço inicial.

Uma manifestação de ONGs contrárias ao leilão interrompeu por instantes o evento, mas ele foi retomado em seguida.