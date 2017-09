A empresa Petroil comprou três dos quatro blocos ofertados na bacia do Recôncavo no setor SREC-T2, por R$ 256,8 mil. Ao todo, a bacia está ofertando 27 blocos no leilão.

Mais cedo, a empresa Parnaíba Gas Natural arrematou por R$ 2,686 milhões cinco blocos na bacia do Parnaíba no setor SPN-N, o primeiro oferecido na 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que ocorre no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27. O ágio foi de 10%.

O bloco está localizado na Bacia do Parnaíba e, segundo o edital da rodada, por ele foi cobrado bônus de assinatura mínimo de R$ 279.618,04. Os investimentos previstos são de R$ 55,3 milhões.

No mesmo evento, os blocos do setor SPN-SE da bacia do Parnaíba não tiveram lances.