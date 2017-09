O petróleo abriu em alta em Nova York, animado pelas especulações sobre o prolongamento do acordo da Opep para reduzir sua produção e à espera do relatório sobre as reservas dos Estados Unidos.

O barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em outubro ganhava 52 centavos para ficar nos 50 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP