O petróleo fechou em queda em Nova York e Londres, com os investidores realizando lucros após a forte alta de quinta-feira.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro caiu 34 centavos e ficou em 51,88 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex), onde na segunda-feira havia subido 3,8% devido às tensões no Curdistão iraquiano.

Em Londres o barril de Brent para entrega no mesmo prazo caiu 58 centavos, a 58,44 dólares.

"Assistimos uma realização de lucros por parte dos investidores", confirmou John Kilduff da Again Capital.

"O mercado ainda teme pela instabilidade nessa região" que produz cerca de 600.000 barris por dia, disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. A Turquia ameaça bloquear a passagem das exportações de petróleo curdo.

"A situação no Curdistão é um risco geopolítico a mais. Entretanto, não espero que haja uma perturbação na oferta nas próximas semanas", acrescentou Lipow.

* AFP