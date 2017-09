A iniciativa de reforma tributária do Partido Republicano prevê que as companhias passem a pagar 20% de imposto, bem abaixo dos 35% atuais. A mudança é parte do esforço do presidente Donald Trump para tornar o país mais competitivo globalmente.

O rascunho do projeto, ao qual a Associated Press teve acesso, aponta que haverá uma taxa única, além de tributos menores para lucros corporativos mantidos no exterior e uma nova estrutura tributária para operações fora do país de companhias dos EUA.

Em um período de cinco anos, as companhias poderiam reduzir ainda mais o quanto pagam de impostos com a amortização de investimentos, prevê o documento. Fonte: Associated Press.