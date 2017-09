A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) colocará em consulta pública a partir de outubro o Plano Nacional de Logística. O documento elaborado pela estatal prevê a necessidade de R$ 132,6 bilhões em investimentos nos diversos modais de transporte, como ferrovias, rodovias e hidrovias e identifica gargalos a serem superados no setor.

Inicialmente, o plano vai estabelecer diretrizes a serem cumpridas até o ano de 2025. Já nos anos seguintes, o documento será atualizado considerando os aportes já efetivados e as novas demandas de infraestrutura do País.

"Estudamos todos os modais e todos os gargalos que envolvem um sistema dessa magnitude. Temos várias propostas de hierarquização dos investimentos para serem validadas pela sociedade", comentou nesta quinta-feira, 21, o presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho, durante Seminário de Infraestrutura de Transporte Ferroviário, organizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (Aeamesp).

Medaglia enfatizou que o plano foi elaborado para atender às diversas necessidades logísticas da sociedade, e não foi apenas baseado em estudos sobre o custo do frete entre trechos específicos, atendendo a interesses locais. "Estamos em uma janela de oportunidade, em que podemos definir se vamos para um patamar de transportes superior, ou se vamos fazer mais do mesmo. Se não tivermos sucesso neste momento, nos condenaremos a uma situação distante das melhores práticas do País", enfatizou.