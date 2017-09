Uma menina de 10 anos teria sido vítima de um estupro no bairro Garcia no começo da tarde desta sexta-feira em Blumenau. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o crime teria ocorrido na Rua Carlos Spliter quando a criança estava a caminho da escola.

Familiares da vítima teriam contado aos policiais que suspeitam de um possível autor, que não tem parentesco com a criança. Equipes da PM estão fazendo buscas por todo o bairro com a ajuda do canil da corporação.

A menina foi atendida pelo Samu e conduzida ao hospital. A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, a Mulher e ao Idoso (DPCAMI) também está tomando as providências necessárias.

