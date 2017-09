Em Joinville, pela pouca quantidade de casas noturnas funcionando durante a semana, é comum as pessoas saírem para beber em bares e nas lojas de conveniência dos postos de combustíveis. Neles é comum a cena de grupos de amigos consumindo cerveja ao redor dos veículos.

De acordo com o Detran, até agosto deste ano 304.953 veículos – sendo 249.765 automóveis e 55.188 motos – foram licenciados na cidade. O número representa quase um carro para 1,89 pessoa. Mesmo com este montante de veículos circulando e com os visíveis encontros de amigos nas ruas para beber, não são realizadas barreiras de fiscalização específicas pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal pelo cumprimento da Lei Seca.

Segundo o chefe de operações do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Celso Mlanarczyki Junior, as barreiras nas áreas Norte, Oeste e Leste ocorrem diariamente em pontos estratégicos:

– O foco principal é o combate ao crime e contravenções, como localização de pessoas foragidas, armas e drogas. De forma secundária, a atuação no trânsito.

Denúncias e comportamento também geram averiguação

Ainda segundo Mlanarczyki, as blitze também são equipadas com bafômetros e fazem abordagens em casos de suspeita de embriaguez. Outras formas de identificação são por meio de denúncias ou pelo comportamento irregular do motorista ao trafegar na via. Nestes casos, os policiais militares abordam o suspeito para aplicar o bafômetro. O chefe de operações do BPM ressalta que algumas barreiras específicas para coibir a combinação são realizadas de forma pontual. Essas ações são planejadas em locais onde há grande número de acidentes de trânsito e próximo a eventos com muita aglomeração de pessoas.

Estatísticas da Polícia Civil mostram que 115 motoristas foram autuados neste ano em Joinville por dirigir sob o efeito de álcool ou drogas. Conforme o Mlanarczyki, o 8º BPM não repassa informações sobre os números de blitze realizadas nas regiões Norte, Oeste e Leste. O responsável pelos dados é o comando-geral da corporação, em Florianópolis. Conforme a prefeitura, a Guarda Municipal não realiza blitze, somente fornece apoio a ocorrências.

Na região Sul da cidade – área compreendida pelo 17º Batalhão de Polícia Militar – uma média de 5 mil motoristas são abordados mensalmente, de acordo com o comandante da unidade, Hélio Puttkammer. As barreiras ocorrem todos os dias da semana, mas também com o objetivo de detectar contravenções criminais. Quando há flagrante de infrações de trânsito, geralmente envolve documentação do veículo.

– Não têm ocorrido casos ou acidentes envolvendo a embriaguez na área Sul – garante.

21 de setembro – das 20h50min à 0h36min

• A reportagem circulou das 20h30min à 0h36min de quinta-feira, passando por dois bares ao ar-livre e dois postos de gasolina em Joinville. Neste período, cruzou com duas viaturas da Polícia Militar, no bairro Glória, que faziam rondas em um dos bares. Nenhuma pessoa foi abordada pela PM no local. Além de motoristas, também foram flagrados motociclistas saindo de bares após beberem chope. Em quatro estabelecimentos visitados, foi possível averiguar pelo menos 20 motoristas fazendo uso de bebida alcoólica e depois assumindo a direção.

20h50min

Foto:

Nos arredores de um posto de combustíveis, um grupo de seis amigos bebia em volta de três carros. Por volta das 21h15min, um dos homens foi embora dirigindo.













21h08min

Foto:

Motorista de um Peugeot 206 preto saiu do carro e comprou duas latas de cerveja dentro do posto. Ele ficou bebendo dentro do carro até as 21h23, horário em que foi embora.













21h13min

Foto:

Três jovens chegaram em um Audi A3 prata. O motorista e o carona estavam com garrafas de cerveja na mão. Permaneceram bebendo com um grupo grande, de aproximadamente 20 pessoas.









22h40min

A equipe retornou ao primeiro posto. Duas jovens estavam comprando garrafas de cerveja, cada uma delas dirigia um Fiat Palio branco. Ao conversar com elas sobre a combinação álcool e direção ao volante, uma delas relatou que “que bebia não era pela falta de fiscalização, mas que estava bem para dirigir” a outra porque “não era exemplo nenhum para a humanidade”.

23h15min

Um jovem chegou dirigindo um Hyundai HB 20 prata. Quando ele saiu do carro, estava com uma lata de cerveja na mão, atravessou a rua e continuou bebendo em frente ao bar.

23h48min

Foto:

Grupo de quatro amigos saiu de dentro de um bar. Dois estavam com latas de cerveja na mão. Eles encostaram em dois carros. Depois, dois entraram em um carro e dois em outro. Um dos motoristas carregava uma lata.









