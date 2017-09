A Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), com sede em Florianópolis, protocolou nesta sexta-feira, 22, um pedido de providências ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que é presidido pela nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A entidade pede que o CNMP declare a ilegalidade de uma recomendação editada pela 5ª Promotoria de Justiça da Capital de Santa Catarina em 7 de junho deste ano, para que em casos de morte de civil por policiais militares em serviço não seja aberto um Inquérito Policial Militar, mas sim investigação por parte da Polícia Civil. Foi esta recomendação que embasou portaria da Secretaria de Segurança Pública (SSP), assinada pelo secretário César Grubba, que agora é alvo de críticas por parte dos oficiais catarinenses. O caso foi considerado "insubordinação" pela SSP.

No documento, os advogados que representam a Feneme citam como jurisprudência sobre o tema decisões de plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de manifestação da Procuradoria-geral da República (PGR) e da Advocacia Geral da União (AGU). No entendimento da entidade, o CNMP deve reconhecer o efeito vinculante de uma decisão do STF tomada em 1969, "que atribuiu à polícia judiciária militar a competência para investigar os crimes dolosos contra a vida de civis, praticados por seus integrantes, no exercício da função, devendo os autos do inquérito policial militar serem encaminhados para o Tribunal do Júri".

Entenda o caso

Administrativamente e em diálogo com os comandos das duas corporações, a SSP estabeleceu normas para contornar o impasse sobre a responsabilidade por investigações de mortes causadas em confrontos de suspeitos com policiais. Já nos bastidores, e agora abertamente, as entidades que representam os oficiais da PM e os delegados da Civil mantêm posições contrárias.

Agora o atrito entre as polícias está na Justiça. São dois casos recentes que a PM quis assumir para si a investigação de mortes de suspeitos: em Brunópolis no dia 4 de setembro e em Balneário Piçarras no dia 5 de setembro. As apurações só foram repassadas à Civil, conforme norma da SSP e ordem do comando-geral da PM, por intervenção judicial. Para evitar que os oficiais responsáveis pelas duas ocorrências respondam a procedimento penal militar administrativo, a Associação de Oficiais Militares de SC (Acors) entrou com habeas corpus preventivo contra a norma da SSP.

A ação tem o objetivo de impedir que os oficiais sejam alvos de apuração ou venham a sofrer privação de liberdade. A resolução da SSP que define a Polícia Civil como responsável por investigar as mortes provocadas pela PM segue uma recomendação do Ministério Público. O TJ-SC ainda não se manifestou no caso.