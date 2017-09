Cerca de 3,5 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos no bairro Serraria, em São José, na Grande Florianópolis. Segundo informações do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope), a droga foi apreendida na madrugada deste sábado após informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar apontarem que a droga seria entregue no local da abordagem.

Segundo a polícia, além dos comprimidos, três homens, identificados como Matheus Cristino Andrade de Oliveira, William Real da Rosa e Matheus Menezes Lucinda, que estavam no local da abordagem, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.