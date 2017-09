A Polícia Civil informou nesta quinta-feira, 21, que prendeu em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, um homem de 31 anos que seria uma "importante liderança de organização criminosa responsável pelos ataques realizados no início do mês de setembro". As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A prisão aconteceu no começo da noite de quarta-feira, 20. Policiais monitoraram um veículo por algum tempo. Na abordagem, descobriram que o condutor, natural de Rio Azul (PR), trazia na cintura uma pistola Glock calibre 9mm, com 17 munições intactas. Segundo o relato da polícia, junto com o homem havia "farto material que o vincula a organização criminosa" que atua em Santa Catarina.

No local ainda foram encontradas diversas cápsulas de 9mm que haviam sido deflagradas pelo indivíduo no dia anterior, quando testava uma pistola. Por isso, foi dada voz de prisão a ele, que foi conduzido para a sede da DEIC, em Florianópolis, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de participação em organização criminosa.

