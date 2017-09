A Polícia Civil de Chapecó prendeu, na tarde de quarta-feira, um jovem suspeito de matar a adolescente Letícia de Quadros, de 16 anos, no último sábado. Ele estava desaparecido desde o dia do crime e foi encontrado no seu trabalho no momento da prisão. O suspeito era enteado da vítima, que mantinha um relacionamento com um homem de 49 anos.

A prisão foi realizada por homens da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpecami) de Chapecó. Em depoimento, o jovem de 20 anos negou a autoria do crime e foi levado em seguida para o presídio da cidade.

Segundo o marido da vítima, o seu filho era usuário de drogas e teria cometido o crime enquanto o pai estava no trabalho, na tarde de sábado. A motivação do crime ainda não está clara. Ao G1, o delegado Rodrigo Moura, responsável pelo caso, disse que a vítima tomou diversas facadas:

— O crime foi praticado com uma faca utilizada para perfurar o tórax da vítima ao menos seis vezes e também cortar o pescoço