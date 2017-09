Policiais rodoviários federais que participam da Operação Égide/Fronteiras prenderam dois homens de 45 anos e apreenderam cerca de 150 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã desta quinta-feira, 21, na BR-116, em São Cristóvão do Sul, na região de Curitibanos. As informações são da assessoria de imprensa da PRF.

Os presos – o motorista do caminhão e o condutor do veículo que fazia serviço de batedor para a carga – foram conduzidos à Polícia Federal de Lages, onde vão responder por contrabando, e a carga, entregue à Receita Federal da mesma cidade, onde foi avaliada em cerca de R$ 750 mil reais.

O flagrante aconteceu durante fiscalização no Km 178 da rodovia, sentido sul. A mercadoria estava escondida em um caminhão-baú Volkswagen com placas de Suzano (SP). Ao vistoriar o compartimento de carga, os policiais desconfiaram de muitas caixas plásticas vazias, alinhadas em colunas, obstruindo a visão do restante do baú. Ao retirá-las, os policiais descobriram o cigarro paraguaio.

Os presos disseram que o destino dos cigarros era cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nos celulares dos envolvidos, várias mensagens comprovaram que eles trocaram informações ao longo do percurso.

