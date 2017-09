1 - Primavera deve ser marcada por calor e tempo seco em Santa Catarina

A primavera começa oficialmente nesta sexta-feira, às 17h02min, e segue até dia 21 de dezembro. O período deve ser de calor e ter tempo seco em Santa Catarina. A data é marcada pelo equinócio, quando a noite e o dia tem a mesma duração de horas. A partir daí, os dias começam a ser mais longos do que as noites. O fim do inverno teve a influência de uma massa de ar quente e seco, que deve permanecer no início da nova estação.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

2 - SC é vice-líder em geração de empregos em agosto

Santa Catarina foi a segunda unidade da federação que mais abriu vagas em agosto, com a criação de de 6.130 novos postos de trabalho formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho.



Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

3 - Motorista de Camaro que atropelou três nos Ingleses depõe nesta sexta-feira em Florianópolis

O empresário Jeferson Rodrigo de Souza Bueno, motorista do Camaro que atropelou três pessoas no Réveillon dos Ingleses, deixando uma mulher morta, o marido dela com as pernas amputadas e um amigo do casal ferido, deverá depor na tarde desta sexta-feira (22) no Fórum Central de Florianópolis. Réu por homicídio qualificado, ele prestará informações ao juiz Marcelo Volpato, da Vara do Tribunal do Júri.

Foto: Helen Reis / Divulgação

4 - Basquete de Joinville busca dois reforços e anuncia um novo nome

O basquete de Joinville tem um grupo praticamente formado, mas a direção continua em busca de patrocinadores para trazer duas contratações “diferenciadas”. Por enquanto, o clube arrecadou R$ 1,8 milhão com a ajuda de sete patrocinadores – Grupo Meta, Red Horse, Trimania, Prefeitura de Joinville, Unimed, UniSociesc e Faculdade Guilherme Guimbala - ACE.

Foto: Divulgação / Divulgação

5 - Denúncia contra Temer chega à Câmara dos Deputados

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer chegou na noite desta quinta-feira (21) à Câmara dos Deputados. O documento foi enviado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, após a Corte negar pedido do peemedebista, que pretendia suspender a tramitação.