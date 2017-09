Será realizado neste fim de semana em Joinville a primeira edição do Festival de Churros de Santa Catarina. O evento será realizado no Centro de Convenções e Exposições Expoville e contará com mais de 30 opções diferentes de churros.

Entre as opções, haverá milk-shake de churro, sorvete de churro e churro espanhol. O festival contará ainda com outras comidas no cardápio como hambúrgueres, pizzas, batatas assadas, crepes e sorvetes.



O evento será realizado nesta sexta-feira, das 17 às 23 horas, no sábado, das 11 às 23 horas, e domingo das 11 às 22 horas. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 25. A entrada é gratuita e o estacionamento custa R$ 7.



O Festival de Churros terá shows ao vivo e diversão para as crianças com área kids e espaço para quem gosta de passear com animais de estimação.