O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta segunda-feira a celebração de eleições legislativas antecipadas, em uma tentativa de prolongar seu mandato em um contexto de forte tensão com a Coreia do Norte.

"Dissolverei a Câmara dos Representantes em 28 de setembro", declarou Abe durante uma entrevista coletiva em Tóquio, o que automaticamente provoca eleições antecipadas em um prazo máximo de 40 dias.

* AFP