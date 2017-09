O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta segunda-feira a celebração de eleições legislativas antecipadas, em uma tentativa de prolongar seu mandato em um contexto de forte tensão com a Coreia do Norte.

"Dissolverei a Câmara dos Representantes em 28 de setembro", declarou Abe durante uma entrevista coletiva em Tóquio, o que automaticamente provoca eleições antecipadas em um prazo máximo de 40 dias.

A dissolução será pronunciada no dia da abertura de uma sessão extraordinária do Parlamento e as eleições devem acontecer em 22 de outubro.

Abe justificou a decisão repentina por seu desejo de expor a gestão da economia à aprovação dos eleitores.

O primeiro-ministro propõe um novo plano de incentivo econômico de 2 trilhões de ienes (15 bilhões de euros) até o fim do ano, a gratuidade de parte da escolaridade e outros dispositivos financeiros, o que afasta a perspectiva de saneamento das finanças públicas.

O primeiro-ministro refirmou igualmente sua posição a respeito de Pyongyang.

"Devemos utilizar todos os meios para aumentar ao máximo a pressão sobre a Coreia do Norte Norte", disse.

Há alguns dias, ele afirmou na ONU que não era tempo de diálogo.

Mas no Japão há dúvidas sobre o momento da convocação das eleições antecipadas, já que o período de campanha eleitoral pode criar um "vazio político" que o regime norte-coreano poderia aproveitar.

A oposição e vários analistas denunciam uma decisão arbitrária com objetivos ocultos, entre eles o cálculo de Abe de aproveitar o aumento de sua aprovação entre a opinião pública com sua posição de firmeza ante os repetidos disparos de mísseis e testes nucleares de Pyongyang.

