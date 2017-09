O porcentual de lojas do varejo com estoques em situação considerada adequada na Grande São Paulo continuou subindo neste mês e chegou a 55,3%, após marcar 53,5% em agosto. O levantamento, feito pela FecomercioSP, mostra que um ano atrás menos da metade das lojas (49,2%) estava com estoque em condições normais.

Na avaliação do departamento de análises econômicas da FecomercioSP, os indicadores de estoque continuam, de forma geral, em patamar melhor do que no passado recente, mas aquém do desejável. Com a proximidade das vendas de Natal, a entidade diz ver uma "boa janela" para redução dos estoques que estão acima do normal a um patamar abaixo dos 30%.

Desde o mês passado, 32,4% das lojas estão com excesso de estoque. Outras 12,3%, menos do que os 13,9% de agosto, estão com estoques abaixo do adequado, o que indica falta de produtos. Numa escala que vai de zero (inadequação total dos estoques) a 200 pontos (adequação total), o indicador da FecomercioSP que mede a adequação dos estoques nas lojas subiu de 107,1 para 110,7 pontos na passagem de agosto para setembro.

A Fecomercio faz mensalmente esse balanço a partir de entrevistas com aproximadamente 600 comerciantes de municípios da região metropolitana de São Paulo.