O primeiro álbum solo do rapper porto-riquenho Residente, inspirado na análise do seu genoma, lhe rendeu a liderança das indicações para o Grammy Latino, com nove, seguido por Maluma e Shakira, anunciaram os organizadores nesta terça-feira.

Maluma e Shakira acumulam sete e seis indicações, respectivamente, enquanto Luis Fonsi conquistou quatro, incluindo Melhor Gravação e Canção do Ano, com o hit "Despacito", cuja versão com Justin Bieber esteve 16 semanas no topo da lista Billboard.

Kevin Jiménez ADG, Juanes e Mon Laferte receberam cinco indicações cada ao prêmio mais importante da música latina, cuja cerimônia será realizada em 16 de novembro em Las Vegas.

Dois destaques entre os brasileiros indicados são o rapper Emicida, que concorre na categoria Melhor Canção "Urban" com "A Chapa É Quente!", que canta com Rael, e a cantora Ludmilla, com "A Danada Sou Eu", concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja reúne nomes como Daniel, Luan Santana, Marília Mendonça e Simone & Simaria, enquanto na de Melhor Canção em Língua Portuguesa se destacam Marisa Monte, Diogo Nogueira e Nando Reis.

Outros artistas brasileiros indicados no Grammy Latino são o grupo Blitz, Mart'nália, Edu Lobo, Alexandre Pires, Aline Barros e Roberta Sá, entre outros.

Estava previsto que as indicações fossem divulgadas na quarta-feira passada, mas o anúncio foi adiado após o terremoto que deixou mais de 300 mortos no México.

"Mais do que nunca, a música latina continua tendo um enorme impacto cultural ao unir as pessoas do mundo todo", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina da Gravação, que organiza e entrega os prêmios.

"Muitos dos indicados deste ano foram além dos gêneros tradicionais para criar diferentes fusões por meio de colaborações criativas", acrescentou.

Os Grammy Latinos são concedidos por votação dos membros da Academia Latina da Gravação, que incluem artistas, compositores e produtores. Os indicados de 2017 foram selecionados entre quase 10.000 candidatos em 48 categorias.

Este ano, além disso, Alejandro Sanz será homenageado como "Personalidade do Ano".

René Pérez Joglar, o rapper Residente, ganhou 24 Grammys com a banda Calle 13, atualmente em um período sabático.

Seu primeiro álbum solo, batizado com seu nome artístico, contém a faixa "La Cátedra", que bate um recorde com 1.900 palavras em 10 minutos, sem contar os dois minutos de epílogo.

Com esta canção, Residente supera o rapper americano Eminem e o artista britânico Harry Shotta, que registravam o recorde de canção com mais palavras, segundo o site da Univisión.

Na edição 2017, Residente está indicado nas categorias: Álbum, Gravação e Canção do Ano; Melhor Fusão/Interpretação Urbana, Álbum de Música Urbana, Canção Urbana, Canção Alternativa, Canção Tropical e Vídeo Musical (Versão Curta).

"Em tempos em que parece que a qualidade musical é decidida por números de seguidores em plataformas digitais e no rádio (...) ainda existe espaço para artistas que nadam contra a corrente", publicou Residente no Facebook, agradecendo aos fãs e à Academia.

O "Des-pa-cito... Quiero respirar tu cuello despacito..." é repetido em cada canto do planeta, sobretudo depois do impulso dado pela versão em que participa o fenômeno pop canadense Justin Bieber.

A música está indicada a Gravação e Canção do Ano, Melhor Fusão/Interpretação Urbana e melhor Vídeo Musical (Versão Curta).

Após o anúncio, Maluma publicou uma foto com uma taça de champanhe no Instagram e disse que estava "comemorando". Seu sucesso "Felices los 4" disputa com "Despacito" e "Guerra", de Residente, os prêmios de Gravação e Canção do Ano.

Shakira busca seis gramofones, também em Gravação e Canção do Ano, com "Chantaje", que conta com a participação de Maluma, e seu disco "El Dorado", e em Melhor Álbum Pop Vocal Contemporâneo, Canção Tropical e Fusão Urbana.

Confira abaixo os indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2017:

Álbum do Ano

"Salsa Big Band", Rubén Blades com Roberto Delgado & Orquesta

"Obras Son Amores", Antonio Carmona

"A La Mar", Vicente García

"Fénix", Nicky Jam

"Mis Planes Son Amarte", Juanes

"La Trenza", Mon Laferte

"Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos,Vol. 1)", Natalia Lafourcade

"Residente", Residente

"El Dorado", Shakira

"Palabras Manuales", Danay Suarez

Gravação do Ano

"La Flor De La Canela", Rubén Blades

"El Surco", Jorge Drexler

"Quiero Que Vuelvas", Alejandro Fernández

"Despacito", Luis Fonsi com Daddy Yankee

"El Ratico" Juanes com Kali Uchis

"Amárrame", Mon Laferte com Juanes

"Felices Los 4", Maluma

"Vente Pa' Ca", Ricky Martin com Maluma

"Guerra", Residente

"Chantaje", Shakira com Maluma

Canção do Ano

"Amárrame", Mon Laferte com Juanes

"Chantaje", Shakira com Maluma

"Desde Que Estamos Juntos", Melendi

"Despacito", Luis Fonsi com Daddy Yankee

"Ella", Ricardo Arjona

"Felices Los 4", Maluma

"Guerra", Residente

"La Fortuna", Diana Fuentes com Tommy Torres

"Tú Sí Sabes Quererme", Natalia Lafourcade com Los Macorinos

"Vente Pa' Ca", Ricky Martin com Maluma

Melhor Artista Revelação

Paula Arenas (Colômbia)

CNCO (EUA)

Vicente García (República Dominicana)

Martina La Peligrosa (Colômbia)

Mau y Ricky (Venezuela)

Rawayana (Venezuela)

Sofía Reyes (México)

Rosalía (Espanha)

Danay Suarez (Cuba)

Sebastián Yatra (Colômbia)

Melhor Álbum Pop Vocal Contemporâneo

"Hijos Del Mar", David Bisbal

"Rompiendo Fronteras", Alejandro Fernández

"Flora Y Fa?na", Camila Luna

"El Dorado", Shakira

"Extended Play Yatra", Sebastián Yatra

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

"Libre", Franco De Vita

"Salón, Lágrimas y Deseo", Lila Downs

"Vestido De Etiqueta Por Eduardo Magallanes", Juan Gabriel

"Una Vida", Ednita Nazario

"El Tren De Los Regresos", Yordano

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

"Si Tu Novio Te Deja Sola", J. Balvin com Bad Bunny

"Despacito" (remix), Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber

"El Amante", Nicky Jam

"Dagombas En Tamale", Residente

"Chantaje", Shakira com Maluma

Melhor Canção "Urban"

"A Chapa É Quente!", Emicida & Rael

"Coqueta", Ghetto Kids

"El Amante", Nicky Jam

"Hey Ma (Spanish Version)", Pitbull & J Balvin com Camila Cabello

"Papa", Lápiz Consciente com Vico C

"Somos Anormales", Residente

Melhor Álbum de Rock

"Mutante", Daniel Cadena

"II", De La Tierra

"La Gran Oscilación", Diamante Eléctrico

"Barro y Fauna", Eruca Sativa

"Todos Nuestros Átomos", Utopians

Melhor Álbum de Pop Rock

"El Hombre Sin Sombra", Mikel Erentxun

"50 Palos", Jarabe De Palo

"Mis Planes Son Amarte", Juanes

"Fuerte", Miranda!

"Lo Niego Todo", Joaquín Sabina

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"Acenda A Sua Luz", Aline Barros

"Piano E Voz, Amigos E Pertences 2", Paulo César Baruk & Leandro Rodrigues

"Ao Vivo Em Israel", Fernanda Brum

"Clareou", Padre Fábio De Melo

"Incomparável", Bruna Karla

"Memórias", Eli Soares

Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"AnaVitória", Ana Vitória

"Boogie Naipe", Mano Brown

"Troco Likes Ao Vivo: Um Filme De Tiago Iorc", Tiago Iorc

"Tudo Nosso", Jamz

"A Danada Sou Eu", Ludmilla

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Brutown", The Baggios

"Aventuras II", Blitz

"Boca", Curumin

"MM3", Metá Metá

"Jardim - Pomar", Nando Reis

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"+ Misturado", Mart'nália

"Na Luz Do Samba", Luciana Mello

"Alma Brasileira", Diogo Nogueira

"Delírio No Circo", Roberta Sá

"Samba Book: Jorge Aragão", Vários Artistas

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"Dos Navegantes", Edu Lobo, Romero Lubambo, Mauro Senise

"DNA Musical", Alexandre Pires

"Silva Canta Marisa", Silva

"Até Pensei Que Fosse Minha", António Zambujo

"Zanna", Zanna

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Daniel", Daniel

"(...)", Day & Lara

"1977", Luan Santana

"Realidade Ao Vivo Em Manaus", Marília Mendonça

"Live", Simone & Simaria

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Noturna (Nada de Novo na Noite)", Silva com Marisa Monte

"Pé Na Areia", Diogo Nogueira

"Só Posso Dizer", Nando Reis

"Trevo (Tu)", Ana Vitória com Tiago Iorc

"Triste, Louca Ou Má", Francisco, El Hombre

