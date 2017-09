O Conselho de Segurança Nacional da Turquia (MGK) classificou, nesta sexta-feira (22), de "ilegítimo e inaceitável" o referendo de independência convocado pelo governo curdo no Iraque e advertiu que estuda "todas as opções".

"O caráter ilegítimo e inaceitável do referendo foi confirmado mais uma vez", durante uma reunião do MGK presidido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, explicou o comunicado oficial, advertindo que Ancara está disposta a exercer seus "direitos" sobre a questão.

O MGK exortou a administração curda no Iraque a "renunciar a essa decisão", depois de Turquia, Irã e Iraque terem pedido, esta semana, a anulação do referendo de independência previsto para segunda-feira, ameaçando adotar medidas de represália, se forem adiante.

Na saída da reunião, o porta-voz do governo, Bekir Bozdag, disse que a votação "ameaça diretamente a segurança nacional da Turquia".

"Pusemos todas as opções sobre a mesa. Estudamos todas, uma por uma", completou.

A oposição da Turquia à independência do Curdistão iraquiano pode dificultar a viabilidade de um possível Estado curdo, já que esta região do norte do Iraque obtém a maior parte de sua receita da exportação de petróleo, por meio de um oleoduto que desemboca no porto turco de Ceyhan.

"Nós, em representação da Turquia, lançamos um último chamado ao governo regional curdo: mostrem bom senso. Anulem este referendo", disse Bozdag, em uma entrevista coletiva em Ancara.

Praticamente todos os países, entre eles Estados Unidos e Irã, opõem-se ao referendo, à exceção de Israel, que vê a possibilidade de abertura em uma região hostil.

* AFP