A primeira-ministra britânica, Theresa May, proporá à UE o pagamento de 20 bilhões de euros (24 bilhões de dólares) pela saída do bloco, assegurou nesta terça-feira o jornal Financial Times, citando fontes oficiais.

O conselheiro de May, Olly Robbins, informou aos negociadores europeus sobre a oferta, apontou o jornal em sua edição digital, citando fontes não identificadas.

O anúncio formal deverá ser feito por May na próxima sexta-feira, quando a primeira-ministra pronunciará um esperado discurso centrado no Brexit, na cidade italiana de Florença, disse o FT.

A falta de um acordo sobre a fatura que o Reino Unido deve pagar para sair da UE é um dos grandes entraves das negociações.

Embora Bruxelas não tenha emitido nenhuma declaração sobre suas aspirações, extraoficialmente a UE considera que a fatura devida por Londres seria de entre 60 e 100 bilhões de euros.

A contribuição líquida do Reino Unido em 2015, último ano para o qual há dados publicados, foi de 10,75 bilhões de euros, segundo os documentos da Comissão Europeia e o Parlamento Europeu.

O valor de 20 bilhões de euros corresponderiam aos compromissos do Reino Unido com a UE para o orçamento já votado de sete anos, até 2020.

"Mas esta transferência não cancela a fatura", disse um diplomata de alto escalão da UE ao Financial Times.

* AFP