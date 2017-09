O resultado das transações correntes de agosto, negativo em US$ 302 milhões, representa o melhor resultado para o mês desde 2007, quando houve superávit de US$ 1,233 bilhão. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central, por meio da Nota do Setor Externo à imprensa.

A instituição projetava para o mês passado déficit em conta de US$ 1,2 bilhão. O resultado efetivo ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 1,200 bilhão a superávit de US$ 623 milhões (mediana negativa de US$ 400 milhões).

A estimativa do BC, atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) da semana passada, é de que o rombo externo de 2017 seja de US$ 16,0 bilhões. Para 2018, a projeção do BC é de déficit de US$ 30,0 bilhões.