O senador Romário (Podemos, ex-PTN) anunciou sua pretensão de disputar o governo do Estado do Rio no ano que vem. A declaração foi dada na segunda-feira, 25, no programa Bem Amigos, transmitido pela SporTV, onde o ex-jogador participou como convidado.

"Tenho mais quatro anos e meio de mandato, mas ano que vem é eleição para governador do Estado e existe uma possibilidade de eu ser candidato", disse o ex-jogador de futebol, que trocou o PSB pela nova sigla em julho. "Hoje eu sou pré-candidato ao governo do Estado."

A afirmação foi feita em meio a críticas dos comentaristas do programa sobre a crise política do Brasil. Romário afirmou que a sociedade tem que protestar contra isso e lembrou que no próximo ano teremos eleições, quando o eleitor também poderá se manifestar.

Questionado sobre quais as chances de assegurar a candidatura ao Palácio da Guanabara, Romário disse ser "bem provável" que ele seja o nome do partido no próximo ano.

Além de Romário, o Podemos também deve lançar a candidatura do senador Álvaro Dias à Presidência da República em 2018. A chegada dos dois senadores à legenda recém-criada foi um dos motivos pelo qual o Podemos anunciou, em maio, o desembarque da base aliada do governo Michel Temer no Congresso.