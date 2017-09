A S&P rebaixou hoje o rating soberano de longo prazo da China, de AA- para A+, e também o rating de curto prazo do país, de A-1+ para A-1. A perspectiva dos ratings é estável.

Em comunicado, a agência de classificação de risco explicou que o rebaixamento reflete sua avaliação de que um prolongado período de forte crescimento do crédito na China ampliou os riscos econômicos e financeiros na segunda maior economia do mundo.

A S&P ponderou, no entanto, que a intensificação de esforços de Pequim para conter a alavancagem no setor corporativo poderá estabilizar a tendência de risco financeiro no médio prazo.

Já a perspectiva estável é justificada pelo fato de que a China deverá manter robusto crescimento econômico nos próximos três ou quatro anos. "Esperamos que o avanço real do PIB (Produto Interno Bruto) per capita se mantenha acima de 4% anualmente," disse a agência.

Segundo a S&P, o rating da China poderá voltar a ser elevado caso o aumento do crédito desacelere significativamente e se mantenha em níveis bem abaixo dos atuais e se a expansão do PIB continuar em níveis saudáveis.

Por outro lado, a China estará sujeita a um novo rebaixamento se Pequim relaxar nos esforços para conter os crescentes riscos financeiros, ressaltou a S&P.