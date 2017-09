A recuperação do emprego continua em Joinville, ainda que não tenham sido repostas as vagas perdidas com a crise econômica em 2015 e 2016. No mês passado, a cidade criou 1,5 mil novos postos de trabalho, no melhor desempenho do ano. Com esse acréscimo, são 5,5 mil empregos criados no ano, um bom desempenho, mas ainda insuficiente para recuperar as 13,3 mil vagas perdidas nos dois anos anteriores.

O resultado de Joinville em 2017 é o terceiro melhor do País, com apenas São Paulo e Goiânia conseguindo abrir mais vagas no período. O setor de serviços tem liderado a abertura de empregos na cidade catarinense, com 2,8 mil contratações a mais do que demissões. A indústria está em segundo, com duas mil novas vagas criadas neste ano.

Com 6,1 mil postos de trabalho abertos em agosto, Santa Catarina chegou a 29 mil novas colocações no ano. No País, surgiram 163 mil empregos com carteira assinada ao longo do ano. Os dados de agosto foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e são referentes aos contratados pela CLT.