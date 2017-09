A escassez de chuva que afeta Joinville também começou a prejudicar o abastecimento de água em Jaraguá do Sul. Os moradores dos bairros Boa Vista, Krause, Águas Claras e Santa Luzia tiveram comprometimento nos últimos dias por causa das temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média. As regiões estão com problema porque dependem dos minissistemas de tratamento de água localizados em morros, que representam 12% de todo o abastecimento do município.

O coordenador de ETA, Erick Gustavo Correa da Costa, informou que foi necessário fazer o abastecimento dos reservatórios com caminhões-pipa para garantir água para moradores do bairro Boa Vista durante alguns dias deste mês. A preocupação do Samae é a previsão de que não choverá o suficiente para regularizar a situação nos próximos 20 dias. A companhia afirma que não será possível permanecer durante todo esse tempo abastecendo as regiões com os caminhões.

Apesar de os rios Jaraguá e Itapocu estarem com níveis muito abaixo do normal em relação aos últimos anos, não há alerta do Samae sobre possível falta de água no restante da cidade. O tratamento está sendo realizado normalmente nas duas principais estações (Central e Sul), que tratam, juntas, cerca de 535 litros por segundo. Segundo Erick, a situação é preocupante e a comunidade precisa economizar para evitar problemas futuros.

