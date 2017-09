A criação de 5,5 mil empregos neste ano é um bom desempenho de Joinville, mas a condição de terceira cidade com mais abertura de postos de trabalho no País é motivada muito mais pela performance no restante do País, não tão positiva assim: nos anteriores à crise, em 2013 e 2014, Joinville conseguiu gerar em torno de 7 mil vagas até agosto e não aparecia tão bem no ranking de emprego.



Em 2010, com uma população menor, Joinville chegou bem perto dos 10 mil novos empregos até agosto. E é preciso lembrar, sempre, que os 5,5 mil novos empregos de 2017 não recuperam nem a metade das 13,3 mil vagas perdidas nos dois anos anteriores. Portanto, não há motivos para muita festa por só perder para São Paulo e Goiânia no ranking do emprego em 2017.



Quem faz?

A obra do contorno de Garuva, com novo acesso a Itapoá e Guaratuba (PR)pela BR-101 sem passar pela área urbana da cidade, está entrando na reta final com um impasse a ser resolvido: a Autopista Litoral Sul está cobrando a iluminação do viaduto sobre a rodovia federal, instalação não prevista na obra do governo do Estado. Tem reunião nessa semana.



Cidadela

A proposta do governo Udo para a utilização da Cidadela Cultural Antarctica já está pronta para ser apresentada ao Ministério Público, onde há dois inquéritos civis em tramitação para tratar do futuro do imóvel, envolvendo a preservação e a segurança da construção. Os detalhes do plano da Prefeitura só serão mostrados ao público após a conversa com promotores. Uma restauração completa do imóvel está descartada.



Limpeza na praia

Uma tonelada de lixo foi recolhida na praia da Vigorelli neste sábado em mutirão de limpeza realizada por voluntários. Entre os resíduos, apareceu até um pneu de trator. Em comparação com o ano passado, havia mais detritos. O Coletivo Ação Voluntária de Limpeza de Mangues, Praias e Rios de Joinville tem a participação de várias entidades da cidade. Também foi realizada campanha educativa.



Foto: Divulgação / Divulgação



Mais barato

A Secretaria de Educação de Joinville pediu a municipalização da escola estadual Albano Schmidt (Boa Vista) porque entende ser mais barato usar os espaços ociosos do colégio para instalar a pré-escola do que ampliar o CEI Pedacinho do Céu, ali perto. As matrículas no ensino fundamental serão mantidas. A Secretaria de Estado da Educação aceitou ceder a Albano.



Só 22%

Ao citar a aprovação pelos vereadores de projeto para São Francisco do Sul para captar R$ 10 milhões junto ao Badesc para obras de asfalto, o prefeito Renato Gama Lobo lembrou que apenas 22% das vias da cidade são pavimentadas.



Indisponível

O sistema de cadastro eletrônico das matrículas na educação infantil (CEIs) ficará indisponível a partir desta quarta. Serão feitas adequações para o próximo ano letivo. Em 16 de outubro, o sistema está de volta, com acesso ao público.



Enfim

É para o helicóptero Águia da PM voltar a voar nesta segunda-feira em Joinville, depois de mais um mês parado por causa da falta do seguro obrigatório. O governo do Estado nunca conseguiu esclarecer onde foi a falha no atraso da renovação do seguro.



Presidente

Como previsto, Sidney Sabel assumiu o comando do DEM em Joinville, ainda que provisoriamente. O vice é Valdeir de Souza Paiva, um dos candidatos do DEM a vereador no ano passado. Ex-assessor de Sabel, Ivan Preuss será o secretário geral.



Bandeiras

A Câmara analisa projeto para tornar obrigatória a instalação das bandeiras do Brasil, SC e de Joinville nas escolas municipais. Israel Petróleo quer também que os hinos nacional, estadual e municipal, sejam tocados uma vez por semana.



Novo recorde

Com 144 metros de extensão, a cuca servida neste final de São Bento do Sul bateu o recorde de Corupá e foi certificada como a maior do País. A metragem é uma alusão ao aniversário da cidade do Planalto Norte, Foram três dias para preparar a iguaria de quase uma tonelada. A cuca de Corupá tinha 120 metros, também uma extensão com referência ao aniversário da cidade do Vale do Itapocu.



Foto: Kelsen Souza,Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal



Mais Cosip para 2018

Para o triênio entre 2015 e 2017, a Prefeitura de Joinville fez estimativas orçamentárias de arrecadar entre R$ 32 milhões e R$ 34,5 milhões com a Cosip. Nos dois primeiros anos, a receita ficou em torno de 90% do esperado – 2017 ainda não fechou, evidentemente, mas já está em 70%. Pois para o ano que vem, quando se aplicam as novas alíquotas, a expectativa é de a contribuição render R$ 38,9 milhões.



Impasse das vistorias

Neste sábado, se encerram os seis meses para preparação e passam a valer os dispositivos da lei federal 13.245, a Lei da Boate Kiss, com os bombeiros militares responsáveis pelas vistorias. E até agora, não houve nenhum acordo entre a Prefeitura de Joinville e a corporação: o governo Udo garante que o serviço continua com os bombeiros voluntários e os militares querem começar as vistorias já em outubro.



Julgamento

Nesta terça, o Tribunal Regional Eleitoral julga a ação do PSDB/SC contra Nilson Gonçalves (sem partido) por infidelidade partidária. O partido quer o mandato do deputado estadual alegando que não havia motivos para ele deixar o PSDB. Nilson se disse perseguido por tucanos em Joinville. Qualquer que seja o resultado do julgamento, haverá chance de recurso no TSE.



Para bicicletas

Cláudio Aragão (PMDB) quer obrigar os estacionamentos privados de Joinville a oferecer vagas para bicicletas. Os espaços serão definidos conforme a capacidade: em estacionamentos com até cem vagas, pelo menos cinco serão para as bicicletas. O valor a ser pago pelos ciclistas, caso o projeto venha a ser aprovado, será de até 20% do cobrado aos donos dos carros.