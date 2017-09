Se os Estados Unidos decidirem abandonar o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), "não é o fim do mundo" - declarou o ministro mexicano das Relações Exteriores, Luis Videgaray, nesta sexta-feira (22).

"Os dois governos (México e EUA) estão indo bem. O diálogo é menos beligerante do que a gente pensava. Temos uma chance real de chegar a um acordo", disse Videgaray em palestra no Council on Foreign Relations, um "think tank" com sede em Nova York.

"Mas, se o Nafta terminar (...) não é o fim do mundo e, certamente, não é o fim do comércio entre México e Estados Unidos", assegurou.

Os Estados Unidos são o maior sócio comercial do México e destino de 80% de suas exportações.

O chanceler mexicano explicou que mais da metade do comércio com o vizinho do norte é regida por normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), e não pelo Nafta.

"As pessoas estão começando a se dar conta de que pode haver vida após o Nafta e a entender melhor o funcionamento do comércio bilateral, o que está estimulando a confiança empresarial e os preços de ativos", disse Videgaray, que está em Nova York para assistir à Assembleia Geral da ONU.

Ele reconheceu, porém, que há incerteza e que isso está afetando alguns investimentos.

"Temos de admitir que existe certa incerteza. E alguns tipos de investimento, em particular, talvez não estejam chegando, porque os investidores e as empresas precisam de garantias sobre as regras do jogo e sobre as regras do comércio", afirmou.

A renegociação do Nafta, acordo em vigor desde 1994, foi promovida pelo presidente Donald Trump para tratar do "pior tratado já firmado pelos Estados Unidos" - em suas palavras.

A terceira rodada de renegociação começa neste sábado (23) em Ottawa, Canadá.

* AFP