Salah Abdeslam, único sobrevivente dos terroristas que atacaram Paris em 13 de novembro de 2015, deseja assistir ao seu julgamento programado para dezembro em Bruxelas por tiros contra policiais em março de 2016, anunciou nesta terça-feira a Procuradoria Federal belga.

"Ao contrário do que pensávamos, ele expressou sua vontade de assistir ao processo", declarou à AFP um porta-voz da Procuradoria.

Nesta terça foi realizada a primeira audiência, na ausência do acusado, destinada a estabelecer o calendário do julgamento, que deve começar no dia 18 de dezembro e durar uma semana.

* AFP