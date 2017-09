O município de São Joaquim, na Serra catarinense, apareceu com destaque em uma pesquisa divulgada na manhã desta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O motivo é o valor da produção frutífera, que apareceu como o segundo maior entre todas as cidades do Brasil. Com uma produção anual na casa dos R$ 434 milhões, a cidade serrana respondeu por 1,3% do valor nacional do setor, ficando atrás apenas de Petrolina (PE), que ficou com 1,9%. Esses valores são referentes ao ano de 2016 e mostram um incremento anual de 71% no valor da produção do município serrano. Vale destacar ainda que, apesar de estar em segundo lugar no quesito valor, São Joaquim não aparece entre as dez primeiras em área plantada, o que quer dizer que os produtos possuem maior valor agregado.

No mesmo ranking da produção fruticultora, outra cidade catarinense também ficou entre as 50 principais do Brasil. Trata-se de Fraiburgo, no Meio-Oeste, que ficou no 44º lugar, com uma produção de R$ 112 milhões. Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal, a produção da fruticultura nacional atingiu R$ 33,3 bilhões no passado.

Outros destaques

Além da fruticultura, a pesquisa traz outros índices de produção no campo. No total, Santa Catarina respondeu por 3,4% de todos os itens agrícolas produzidos no Brasil em 2016, o que representa um leve aumento na comparação com os 3,2% do ano anterior.

No Estado, as culturas da soja, milho, arroz, fumo e feijão se destacam como as que ocupam as maiores áreas plantadas, com 660 mil, 360 mil, 147 mil, 110 mil e 73 mil hectares, respectivamente. Apesar disso, Santa Catarina se destaca nacionalmente apenas no caso arroz em casca, como o segundo maior produtor nacional, atrás apenas do Rio Grande do Sul. No caso dos demais itens, o Estado não figura sequer entre os cinco primeiros, muito em função de seu tamanho reduzido na comparação com os demais estados.