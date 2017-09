Indústria foi setor que mais gerou vagas no mês e no ano em Santa Catarina.

Santa Catarina foi a segunda unidade da federação que mais abriu vagas em agosto, com a criação de de 6.130 novos postos de trabalho formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho.



O resultado foi o melhor para o mês desde 2014, quando o Estado havia registrado saldo de 6.599. Também é o melhor saldo desde março. No ano, houve 28.979 admissões a mais que demissões, bem diferente do cenário do ano passado. Nesta mesma época em 2016, SC acumulava uma perda de 10.322 postos.



No país, o mês fechou com saldo positivo de 35.457 postos de trabalho, crescimento de 0,09% em relação ao estoque de julho. Foi o quinto mês consecutivo e o sexto do ano em que houve número maior de contratações do que demissões em nível nacional. O líder entre os Estados foi São Paulo, que abriu 17.320 vagas.

Em SC, a indústria da transformação liderou a criação empregos em agosto (2.718), seguida por serviços (1.525) e comércio (1062). Dos oito setores analisados, só dois tiveram desempenho negativo: agropecuária (-251) e extração mineral (-35).

No ano, a indústria também é a líder isolada na geração de empregos formais, enquanto o comércio acumula saldo negativo. De acordo com o economista da Fecomércio-SC, Luciano Córdova, o melhor desempenho da indústria se relaciona principalmente ao crescimento das exportações. Já o empresário do comércio, totalmente dependente do mercado interno. segue receoso em contratar.

Apesar de haver melhora no quadro geral de empregos em comparação ao ano passado, o Estado ainda oscila entre meses positivos e negativos. Para o economista, esse comportamento claudicante se deve a um crescimento ainda frágil, muito relacionado à melhora do consumo, mas não dos investimentos.

- A situação só vai melhorar de vez com a retomada forte do investimento. Isso vai depender de uma queda maior na taxa de juros e da melhora do ambiente político e econômico de forma geral - afirma Córdova.

Entre as cidades, Joinville teve o melhor desempenho em agosto, com a criação de 1.483 vagas, enquanto Florianópolis seguiu na lanterna ao fechar 669.







nofollow">Infogram