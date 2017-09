Santa Catarina avançou uma posição no ranking de competitividade dos estados e passou ao segundo lugar nacional, tomando o lugar que era do Paraná até o ano passado. Em números absolutos, em uma escala que vai de 0 a 100, o Estado viu sua nota aumentar de 74,3 para 77,2, e ficou atrás apenas dos 87,8 alcançados por São Paulo. No geral, apenas nove estados tiveram notas maiores em 2017, e a média nacional ficou em 47,9.

Entre os dez pilares que compõem o ranking, Santa Catarina lidera em dois: segurança pública e sustentabilidade social, ambos com a nota máxima. O Estado melhorou a sua nota em cinco quesitos (Segurança Pública, Infraestrutura, Capital Humano, Potencial de Mercado e Solidez Fiscal), perdeu pontos em quatro (Educação, Sustentabilidade Ambiental, Inovação e Eficiência da Máquina Pública) e se manteve estável em apenas um. (Segurança Pública).

Além de Santa Catarina, apenas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Acre, Rondônia, Alagoas e Distrito Federal tiveram notas melhores na comparação com o ano anterior. O estudo é desenvolvido anualmente, desde 2011, pelo Centro de Liderança Pública, em conjunto com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit.

Nos últimos anos, SC tem escalado posições no ranking. Em 2011, era o sétimo colocado; nos dois anos seguintes, ficou na sexta colocação. Em 2014, estava no quinto lugar; já em 2015 e 2016, ocupou a terceira posição.