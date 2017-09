Santa Catarina tem seis entre as 20 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil em 2016 de acordo com ranking elaborado pela revista Exame e divulgado nesta quainta-feira (21). A Cata Company, startup com foco em equipamentos para a coleta de moedas em lugares de grande circulação, de Florianópolis, foi a primeira colocada. O negócio teve uma receita de R$ 8,7 milhões no ano passado, o que representou um avanço de 589% de acordo com a publicação.

Além da Cata Company, as empresas Casa Nobre, Nanovetores, AG Capital, Grupo FW e Pixeon também aparecem entre as 20 primeiras do levantamento (veja a lista completa abaixo).

Solução para a falta de troco

As máquinas da Cata Company surgiram como uma solução para a falta de troco no comércio brasileiro. Criada pelo empresário Victor Levy, fundador da startup CataMoeda, hoje o equipamento troca moedas por cédulas, vale-compras, recarga de créditos de celular ou doações a instituições beneficentes. O monitoramento de todos os dados pode feito em tempo real no painel de controle online. Desde o início das operações, foram captadas cerca de 20% de toda a produção de moedas de 2016. — Se formos analisar apenas o ano de 2016, conseguimos captar o equivalente a 12% de tudo o que o Banco Central produziu no ano passado — explica Levy.

A empresa tem sede em Florianópolis e uma unidade de negócios em Pompano Beach (Flórida, EUA). Entre seus produtos comercializados no Brasil está o CataMoeda Prosegur, presente em mais de 140 estabelecimentos comerciais.

Betina Zanetti Ramos, fundadora da Nanovetores: lançamento de novos produtos ajudou a impulsionar negócios Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Foco em inovação

A Nanovetores, também de Florianópolis, que aparecia na segunda posição do ranking no ano passado tornou-se a sétima na nova lista. A empresa tem foco em dedesenvolvimento de nano e microencapsulação de ativos cosméticos para a indústria de saúde e beleza. Para Betina Giehl Zanetti Ramos, fundadora e diretora técnica da companhia, o resultado mostra o reflexo da desaceleração da economia brasileira. Porém, não deixa de ser motivo de celebração manter o crescimento do faturamento a taxas tão elevadas por anos consecutivos em um cenário adverso:

— A inovação é imprescindível para o nosso negócio e vai se tornar fator-chave para todas as empresas que queiram continuar crescendo. Aumentamos a nossa plataforma de produtos e também as exportações, o que permitiu conquistar o crescimento — comenta Betina.

CONFIRA A LISTA DAS 20 PMES QUE MAIS CRESCERAM

1) Cata Company SC

2) Virtual Connection MG

3) Heakthways Brasil SP

4) Casa Nobre SC

5) Acesso Soluções de Pagamento SP

6) BCMED Equipamentos e Produtos para Saúde PR

7) Nanovetores Tecnologia SC

8) AG Capital SC

9) Avenue Code SP

10) Neger Telecom SP

11) ICS Engenharia SP

12) Rodspark Technology SP

13) Grupo FW SC

14) SIS Consultoria de Informática SP

15) Pixeon Medical Systems SC

16) VTEX SP

17) Mig-Plus Agroindustrial RS

18) Gertec Brasil BA

19) Restaurante Madero PR

20) Maganamed Tecnologia Médica SP

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense