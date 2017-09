1 - Santa Catarina terá reforço de 14 voos internacionais durante a alta temporada

Mais da metade dos pedidos de voos extras aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) até agosto deste ano tem itinerários internacionais previstos para dezembro em Florianópolis e Navegantes, únicos terminais que ligam Santa Catarina a outros países. O reforço, que corresponde a 14 das 26 rotas autorizadas, é principalmente para destinos na América do Sul, como a capital do Chile, Santiago, e as cidades argentinas de Buenos Aires e Rosário, destino inédito no Estado.

Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

2 - Temer desiste de extinguir reserva mineral na Amazônia

Diante da repercussão negativa, o presidente Michel Temer decidiu revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), na Amazônia. A medida foi confirmada nesta segunda-feira (25) pelo Ministério de Minas e Energia, que ainda não informou detalhes sobre a decisão.

Foto: Zig Koch / Divulgação

3 - Danos causados pela ressaca em Florianópolis podem chegar a R$ 4 milhões

A Defesa Civil de Florianópolis realizou um estudo para avaliar os prejuízos causados pela ressaca que atingiu praias do norte e do sul da Ilha nas últimas duas semanas. Em uma primeira estimativa, o valor chegou a R$ 4 milhões, com limpeza das praias, engordamento da faixa de areia, reconstrução de decks, calçadas, rampas de acesso, postos de salva-vidas e restabelecimento de postes de iluminação pública que foram danificados pelo fenômeno.

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

4 - Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e do diesel

Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias serão reduzidos em 0,3% e 0,4%, respectivamente, a partir desta terça-feira. O reajuste foi anunciado nesta segunda pela Petrobras. A atual política de preços da estatal permite reajustes nos preços dos combustíveis a qualquer momento, até diariamente, desde que a variação acumulada por produto esteja dentro da faixa de -7% a +7%.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

5 - Pesquisadores da UFSC criam implante em 3D para liberar remédios a pacientes com câncer

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desenvolveram um implante para ministrar remédios a pacientes com câncer, fabricado a partir de impressão em três dimensões (3D). O aparato permitirá a aplicação de medicamentos dentro do tumor, nas proximidades ou no local onde foi retirado. O objetivo é reduzir o impacto físico aos pacientes em tratamento do câncer, que fazem uso de quimioterapia.

Foto: Henrique Almeida / UFSC/Divulgação