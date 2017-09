O helicóptero do Serviço Aeropolicial da Polícia Civil (SAER) de Criciúma está parado, sem contrato de aluguel e impedido de prestar atendimento. O prazo encerrou dia 19, e sem possibilidade de renovar, o serviço foi suspenso. Na semana passada, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira garantiu a permanência do helicóptero na região Sul do Estado, porém não é possível fazer um novo aditivo no contrato que acabou de vencer.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que um novo contrato emergencial será realizado nas próximas semanas. Até lá, o atendimento aeropolicial que atende de Imbituba a Passo de Torres permanece suspenso. Quando o serviço for retomado, a Secretaria ganha novo prazo para poder lançar a licitação definitiva de aluguel do helicóptero, que custa cerca de R$ 150 mil por mês.

Os agentes do Saer continuam o trabalho na base instalada na Vila Macarini, mas em serviços administrativos ou em apoio à Polícia Civil da região. Na época em que o serviço foi instalado, em novembro do ano passado, uma força-tarefa envolvendo poder público e iniciativa privada fez toda a reforma necessária no prédio que hoje abriga o Saer, na Vila Macarini. Foram cerca de R$ 230 mil investidos, a partir da colaboração do empresariado.

Leia mais:

Helicópteros da PM estão parados por falta de repasses do governo de SC

Helicópteros e aviões da PM de Santa Catarina estão fora de operação