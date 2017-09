A polícia do Vaticano pediu ao grande número de pessoas sem-teto instaladas em torno da Praça de São Pedro que se afastem do local durante o dia por motivos de segurança, segundo o serviço de imprensa da Santa Sé.

Com o impulso do papa Francisco, o Vaticano instalou duchas públicas, serviço de barbearia gratuito, distribuição de sacos de dormir, guarda-chuvas e hambúrgueres.

Mas nos últimos dias a polícia começou a retirar os sem-teto instalados sob a famosa Colunata de Bernini.

"É somente durante o dia, sobretudo por motivos de segurança", explicou à AFP o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, que evocou a inquietação das forças de ordem perante as barracas, cabanas de papelão e as grandes sacolas que os sem-teto utilizam.

Eles poderão, por outro lado, dormir no local durante as noites.

* AFP