O Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a indicação de seu secretário-geral, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, para a vaga do Senado Federal no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bandeira de Mello terá dois anos de mandato no CNMP e vai acumular o cargo com suas atribuições no Senado.

O indicado é consultor legislativo do Senado Federal desde 2004, atualmente afastado do órgão em virtude do exercício cumulativo dos cargos de secretário-geral da Mesa do Senado Federal e de diretor-geral do Senado Federal.

Bandeira de Mello também foi chefe de gabinete do presidente do Senado Federal, durante a gestão do senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele ocupou ainda os cargos de advogado-geral e consultor-geral adjunto do Senado Federal.

É doutorando em Direito Administrativo pela Universidad de Salamanca (Espanha) e mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Lecionou em diversas instituições de ensino superior, entre elas a UnB e a UFPE.