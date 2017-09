A faixa pop "Shape of You", de Ed Sheeran, se tornou a canção mais reproduzida no Spotify, pondo fim ao reinado de 11 meses de "One Dance", do rapper Drake.

A canção suave do compositor inglês sobre a busca pelo amor em um bar foi ouvida 1,318 bilhão de vezes até esta sexta-feira no serviço de streaming mais popular do mundo.

"Shape of You" foi lançada em janeiro como uma das primeiras músicas do álbum "Divide", de Sheeran.

Este foi o terceiro disco do músico, mas o primeiro desde que ele foi impulsado ao estrelato pela balada "Thinking Out Loud", que continua sendo a sexta canção mais reproduzida na história do Spotify.

"Shape of You" e "One Dance" compartilham semelhanças sutis. Ambas incorporam ritmos de dancehall, um gênero popular jamaicano dos anos 1970 que renasceu através de produtores de pop.

"One Dance" chegou ao topo da lista de canções mais tocadas do Spotify em outubro de 2016, apesar da estreita relação de Drake com o serviço de streaming rival, Apple Music.

Dois meses depois, "One Dance" se tornou a primeira canção a alcançar um bilhão de reproduções no Spotify, uma façanha que desde então foi realizada por outras três faixas.

* AFP