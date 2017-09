Todos os países que aprovaram o acordo sobre o programa nuclear iraniano acreditam que o mesmo está sendo respeitado, apesar dos apelos de Estados Unidos para que seja renegociado, declarou nesta quarta-feira a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini.

"Todos concordamos em que todas as partes estão cumprindo com seus compromissos", disse Mogherini a jornalistas na ONU, após Irã e os outros seis países signatários celebrarem uma reunião em Nova York, com a presença do secretário americano de Estado, Rex Tillerson.

O secretário de Estado, o chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif, e os representantes de Rússia, França, Alemanha, China e União Europeia discutiram o acordo nuclear em uma sala da ONU, à margem da Assembleia Geral da organização.

Há dois dias, Washington e Teerã trocam acusações sobre o acordo, que garante a natureza civil do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções que sufocam a economia iraniana.

O presidente do Irã, Hassan Rohani, advertiu nesta quarta-feira, diante da Assembleia Geral, que seu país reagirá com determinação a qualquer violação do acordo assinado em 2015.

"Será uma grande lástima se este acordo for destruído por párias recém-chegados ao mundo da política. O mundo perderia uma grande oportunidade", ressaltou o líder iraniano, lembrando que o acordo "é o resultado de dois anos de intensas negociações multilaterais".

