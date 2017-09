A italiana Enel foi a única proponente a apresentar lance pela hidrelétrica Volta Grande no leilão de usinas atualmente operadas pela Cemig, realizado nesta quarta-feira, 27, em São Paulo. A companhia, que já havia perdido a disputa com a Engie por outras duas usinas ofertadas no certame, apresentou uma proposta de R$ 1,419 bilhão, o que corresponde a um ágio de 9,84% frente o valor mínimo de R$ 1,292 bilhão.

Dentre as demais proponentes, a Aliança, joint venture entre Cemig e Vale, indicou que não tinha interesse no ativo enquanto a chinesa SPIC e a Engie retiraram seus envelopes para Volta Grande, após conquistarem outras usinas.

Volta Grande é a menor das usinas ofertadas nesta quarta, com 380 MW, e está localizada no Rio Grande, entre São Paulo de Minas Gerais.