O balanço de mortos deixados pelo furacão Irma na Flórida foi atualizado nesta terça-feira pelas autoridades locais, que prosseguem fazendo resgates e avaliação dos danos da megatepestade de 10 de setembro.

O escritório de emergências da Flórida, o FDEM, atualizou nesta terça-feira para 42 o balanço de vítimas fatais no estado, uma cifra que exclui oito pessoas que morreram no condado de Monroe - onde se situam as ilhas devastadas da Flórida - e oito idosos de uma casa geriátrica.

Alberto Moscoso, porta-voz do FDEM, explicou à AFP que os médicos legistas devem confirmar as mortes a seu escritório, tarefa que o condado de Monroe ainda não concluiu porque continua fazendo controles porta a porta.

Irma tocou em terra no domingo, dia 10, nos Florida Keys como um perigoso furacão categoria 4, que cobria o estado em sua totalidade e provocou uma evacuação em massa de seis milhões de pessoas.

* AFP