Aung San Suu Kyi disse nesta terça-feira que "sente profundamente" o sofrimento de "todas as pessoas" envolvidas no conflito que atinge o estado de Rakain, em sua primeira declaração sobre a crise humanitária em Myanmar, na qual mencionou os muçulmanos rohingyas deslocados pela violência.

"Estamos preocupados após escutar sobre o volume de muçulmanos que fugiram para Bangladesh", disse Suu Kyi em um discurso em rede nacional de TV, no qual "condenou as violações dos direitos humanos e a violência ilegal" que podem ter exacerbado a crise.

No mesmo discurso, a dirigente de fato de Mianmar declarou que seu país está pronto para verificar o status dos 410 mil rohingyas que fugiram do país, "para ajudar no retorno de quem tiver o direito de se reassentar.

"Estamos preparados para iniciar o processo de verificação a qualquer momento", disse Suu Kyi em referência à minoria muçulmana que fugiu para Bangladesh em um êxodo sem precedentes.

* AFP