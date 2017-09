Ao menos seis foguetes caíram nesta quarta-feira perto do aeroporto internacional de Cabul, sem provocar vítimas, pouco depois da chegada à capital afegã do secretário de Defesa dos Estados Unidos Jim Mattis, em uma ação reivindicada pelos talibãs.

Os talibãs afirmaram que o alvo era o avião do secretário de Defesa americano.

Os insurgentes costumam lançar foguetes de pouca precisão em direção à capital a partir das colinas próximas.

O tráfego no aeroporto é "normal", indicou pouco depois o porta-voz do ministério do Interior, Najib Danish.

Mattis, que desembarcou em Cabul procedente da Índia, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, se reunirão com os comandantes da operação Resolute Support (RS) e as autoridades afegãs, um mês depois do anúncio sobre o envio de reforços americanos ao país.

As forças dos Estados Unidos estão no Afeganistão desde 2001. Atualmente o país mantém 11.000 homens e deve enviar mais 3.000.

Washington deseja que a Otan aumente o número de integrantes da operação Resolute Support, que tem 5.000 homens da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

emh-ach/ahe/lch/pc.zm/fp

* AFP