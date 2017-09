O presidente da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina (Acors), Sérgio Luís Sell, afirma que "o Ministério Público e o próprio secretário da Segurança (César Grubba) não têm autonomia para mudar a legislação federal" e que, portanto, a resolução da SSP que determina que a investigação de mortes por policiais militares em serviço deva ser investigada pela Polícia Civil "não deve ser cumprida". Confira a íntegra da entrevista:

Como a Acors avalia o conflito de atribuições?

Estamos representando alguns oficiais. Dois deles foram denunciados por delegados de polícia por usurpação de função pública, por estarem simplesmente cumprindo o que rege a Constituição, que reza que os crimes militares são atribuição de investigação através do inquérito policial militar. Tenho certeza de que a judicialização desses procedimentos dará a comprovação clara de que, infelizmente, os delegados estão equivocados em suas interpretações. A legislação já diz isso.

A PM assumiu a investigação de algumas mortes em confronto, mas depois a Justiça decidiu que cabe à Polícia Civil investigar. O senhor defende que essas decisões possam ser revistas?

Elas serão revistas. É um equívoco da análise do juiz. Deve ser modificada essa leitura, inclusive em relação a outras coisas que já aconteceram, como a própria resolução que o secretário César Grubba (Segurança Pública) editou, através de uma recomendação do Ministério Público. Vai ficar claro que ela é ilegal e não deve ser cumprida pelos policiais militares por causa da legislação federal.

Os oficiais devem ou não cumprir o que determina a portaria?

O Ministério Público e o próprio secretário da Segurança não têm autonomia para mudar a legislação federal. Então, essa resolução não deve ser cumprida.

Se o oficial for questionado por descumprimento terá, então, o argumento de que cumpre a legislação federal?

Se o Estado não defendê-lo, a associação vai defendê-lo judicialmente.

É possível garantir a isenção de uma investigação em que a PM investiga policiais militares?

A Justiça Militar é muito mais célere e rígida em alguns aspectos do que a Justiça comum. Os índices nos aspectos de apuração, rapidez, são muito mais rígidos. O tribunal militar é cumprido ao pé da letra, conforme manda a legislação. É normal acontecer de os próprios juízes, que são militares, muitas vezes serem contrários ao que o magistrado togado determina em relação à situação. Porque acreditam que o militar tem de ser exemplo já que assumiu esta função.

A associação também defende a legitimidade da PM no papel de investigação à paisana?

O serviço de investigação feito pela PM diz respeito à própria atividade de prevenção. Há algumas situações em que, se houvesse uma união mais forte e uma atividade mais propícia ao cumprimento de atribuições, não somente a investigação da Polícia Civil seria muito competente como a atividade de investigação da PM é perfeitamente cabível. A gente tem muito mais pontos positivos do que negativos a relatar. Existem muitas coisas também, aquele ciúme de “eu sou melhor do que você”. Se a gente conseguisse inibir essa questão, com certeza as duas instituições teriam patamares de excelência muito melhores.

