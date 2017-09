O número de vítimas do terremoto que abalou o México na terça-feira (19) subiu de 225 para 250, informou o prefeito da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, à rede de televisão Foro TV, afiliada da CNN.

O saldo inclui 115 mortos na capital mexicana, 73 no Estado de Morelos, 43 no Estado de Puebla, 13 no Estado do México, 5 no Estado de Guerrero e 1 no Estado de Oaxaca. Apenas em Morelos, 33 municípios estão em estado de emergência.

Os trabalhos de resgate prosseguem sem descanso. O punho fechado e estendido no ar, uma forma de pedir silêncio às pessoas nas ruas para escutar possíveis pedidos de socorro de vítimas, se tornou um símbolo da busca por sobreviventes.

Na escola privada Enrique Rebsamen, ao menos 21 crianças morreram e cinco adultos (alguns que buscavam proteger os alunos) morreram soterrados. Até agora, 11 crianças e uma professora foram resgatados. Os socorristas, agora, se focam na busca de uma criança sobrevivente, já localizada graças a sensores de calor.

Pelo menos 50 prédios foram abaixo no país após o terremoto. O fenômeno também destruiu encanamentos de gás e desencadeou incêndios pela capital e em outras cidades no centro do México. Carros foram esmagados pela queda de destroços.