A primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu nesta sexta-feira um período de dois anos de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia, durante um discurso solene em Florença, na Itália.

Durante este período, as relações entre o seu país e a UE permaneceriam intactas, a fim de assegurar uma saída "tranquila e ordenada".

Ela ressaltou que o sucesso das negociações sobre o Brexit "é do interesse de todos".

"Nós atravessamos um período crítico, mas quando nos unimos, podemos alcançar bons resultados", disse May, ressaltando seu desejo de atingir um "futuro melhor" para todos os cidadãos europeus.

Neste sentido, May indicou que deseja que a Justiça britânica leve em conta as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) a respeito dos cidadãos europeus no Reino Unido.

"Quero que os tribunais de justiça britânicos sejam capazes de levar em conta as decisões do Tribunal de Justiça europeu", declarou.

