Pelo menos três pessoas morreram em acidentes de trânsito que ocorreram em rodovias federais no domingo, em Santa Catarina. O primeiro deles ocorreu ainda na madrugada, logo após a meia-noite, em Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ciclista de 25 anos foi atropelado por um Fiat Uno no quilômetro 131 da BR-101. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista, de 31 anos, saiu ileso.

No início da manhã de domingo, por volta de 8h, um homem de 26 anos que dirigia um Fiat Pálio de Curitibanos morreu ao colidir contra um caminhão de Erechim. O motorista do caminhão não se feriu. A ocorrência foi registrada no quilômetro 240 da BR-240, em São Cristóvão do Sul, na Serra Catarinense.

No final da noite de domingo, por volta de 21h20min, um motociclista de 27 anos morreu em um acidente em São José, na Grande Florianópolis. Ele bateu sozinho no quilômetro 203 da BR-101.

Leia mais

Álcool motiva dois terços dos crimes no trânsito em SC

Lei Seca: como Blumenau fiscaliza a combinação entre álcool e direção

Colisão envolvendo carro e caminhão deixa um morto