A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma prendeu na manhã desta sexta-feira três suspeitos de participação na morte de Sidnei Roberto Maciel, 52 anos. O vigilante trabalhava na segurança do Paço Municipal, que está em obras depois de ser atingido por dois incêndios. Os homens de 18, 23 e 24 anos foram ouvidos e encaminhado ao Presídio Santa Augusta, onde cumprem prisão temporária por 30 dias.

Eles serão investigados por latrocínio, pois objetos foram levados do canteiro de obras e a moto do vigilante foi retirada do local. No dia seguinte, o veículo foi abandonado nas redondezas, confirmou o delegado Yuri Miqueluzzi, responsável pela investigação. Mais dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram ouvidos e liberados. A polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão e recolheu objetos e roupas que podem ligar as cinco pessoas ao crime.

Alguns detalhes sobre a investigação ainda não podem ser divulgados pela polícia, mas há indícios de que outras pessoas possam estar envolvidas na morte de Maciel. Nenhum dos investigados confessou a autoria do crime, nem a motivação para o ataque ao vigilante. Por se tratar de crime hediondo, as prisões temporárias tem prazo maior, de 30 dias.

Morto em serviço

Sidnei Roberto Maciel, 52 anos, trabalhava em uma empresa privada de segurança, e fazia a segurança do Paço Municipal. Na madrugada do último domingo, dia 17, ele foi atacado e morto durante o serviço, e o corpo foi localizado por colegas na troca de turno. Ele estava com as pernas amarradas e marcas de agressão na cabeça. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médio Legal (IML) para confirmar a causa da morte.

