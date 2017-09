José Dirceu havia entrado com recurso em segunda instância contra decisão do juiz Sérgio Moro

Em recurso julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o ex-ministro José Dirceu foi condenado a 30 anos e nove meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A pena foi aumentada em quase 10 anos – em primeira instância, o juiz Sergio Moro havia condenado o petista a 20 anos e 10 meses de cadeia. A defesa pedia absolvição de Dirceu.

Também tiveram as condenações confirmadas o ex-diretor da Petrobras Renato Duque e o ex-vice-presidente da Engevix Gerson de Mello Almada. O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi absolvido por insuficiência de provas.

De acordo com a denúncia, o grupo teria recebido R$ 56,8 milhões em propinas da empreiteira Engevix, integrante do cartel de empresas que em fraudava licitações na Petrobras. O valor seria equivalente a 0,5% e 1% de cada contrato e aditivo da empresa em obras da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e na Refinaria Landulpho Alves (RLAM).

A propina teria sido paga por meio de repasses da Engevix à empresa de consultoria de Milton Pascowitch em troca da manutenção de pessoas da confiança de Dirceu em cargos estratégicos na Petrobras, facilitando as fraudes em licitações.

O julgamento em segunda instância iniciou-se em 13 de setembro e teve pedido de vista do desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus.

Segundo o relator do processo, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, os esquemas descobertos na Lava-Jato teriam violado princípios norteadores da administração pública como a legalidade, a moralidade e a eficiência.

Gebran foi responsável por estipular as penas mais altas para os réus. Ele chegou a sugerir 41 anos de prisão para Dirceu, mas o tempo foi reduzido para 30 anos e nove meses devido aos votos dos outros dois desembargadores da 8ª Turma – Leandro Paulsen, que é revisor, e Victor Luiz dos Santos Laus.

Apesar da diminuição, o tempo de cadeia ainda é maior do que o estipulado por Moro. Gebran e Paulsen, aliás, aumentaram a pena de quase todos os envolvidos na ação julgada em segunda instância pelo TRF4. Levantamento de Zero Hora publicado em julho mostrou que, das 40 condenações proferidas por Moro e já julgadas na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apenas cinco foram revertidas. Em 14 casos, as penas foram aumentadas em 109 anos de prisão.

— Embora nestes casos dificilmente haja provas das vantagens indevidas, adoto a teoria do exame das provas acima de dúvida razoável — defendeu o desembargador, completando que as penas mais altas não foram concedidas pelo rigor do TRF4, mas em razão da grande quantidade de crimes cometidos pelos réus.

Cabe à defesa de Dirceu entrar com recursos de embargos de declaração (prazo de dois dias).

Confira as condenações:

José Dirceu de Oliveira e Silva : corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A pena passou de 20 anos e 10 meses para 30 anos, 9 meses e 10 dias

: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A pena passou de 20 anos e 10 meses para 30 anos, 9 meses e 10 dias João Vaccari Neto : denunciado por corrupção passiva. A pena era de 9 anos, mas o ex-tesoureiro foi absolvido, por maioria, pela 8ª Turma, vencido Gebran por insuficiência de provas

: denunciado por corrupção passiva. A pena era de 9 anos, mas o ex-tesoureiro foi absolvido, por maioria, pela 8ª Turma, vencido Gebran por insuficiência de provas Renato de Souza Duque : corrupção passiva. A pena foi aumentada de 10 anos para 21 anos e 4 meses

: corrupção passiva. A pena foi aumentada de 10 anos para 21 anos e 4 meses Gerson de Mello Almada : corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A pena passou de 15 anos e 6 meses para 29 anos e 8 meses de detenção

: corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A pena passou de 15 anos e 6 meses para 29 anos e 8 meses de detenção Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura : corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena passou de 16 anos e 2 meses para 12 anos e 6 meses de reclusão

: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena passou de 16 anos e 2 meses para 12 anos e 6 meses de reclusão Julio Cesar dos Santos : lavagem de dinheiro. A pena passou de 8 anos para 10 anos, 8 meses e 24 dias de detenção

: lavagem de dinheiro. A pena passou de 8 anos para 10 anos, 8 meses e 24 dias de detenção Roberto Marques : pertinência em organização criminosa. A pena passou de 3 anos e 6 meses para 4 anos e 1 mês

: pertinência em organização criminosa. A pena passou de 3 anos e 6 meses para 4 anos e 1 mês Luiz Eduardo de Oliveira e Silva : lavagem de dinheiro. A pena passou de 8 anos e 9 meses para 10 anos, 6 meses e 23 dias de detenção

: lavagem de dinheiro. A pena passou de 8 anos e 9 meses para 10 anos, 6 meses e 23 dias de detenção Cristiano Kok : absolvido em primeira instância, teve a absolvição confirmada

: absolvido em primeira instância, teve a absolvição confirmada José Antunes Sobrinho: o MPF apelou pedindo a condenação após absolvição em primeira instância. A turma manteve a absolvição.