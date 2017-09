O presidente Donald Trump e seu colega chinês Xi Jinping se comprometeram em "maximizar a pressão sobre a Coreia do Norte", anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira, após uma conversa entre os dois dirigentes por telefone.

Na ligação, Trump e Xi falaram sobre "o contínuo desafio da Coreia do Norte à comunidade internacional e seus esforços por desestabilizar o nordeste da Ásia", assinalou a Casa Branca.

"Ambos líderes se comprometeram em maximizar a pressão sobre a Coreia do Norte com uma enérgica instrumentação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

Trump se encontra em Nova York, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas Xi, que tem um importante congresso d Partido Comunista que consolidará sua liderança durante os próximos cinco anos, não poderá comparecer ao evento na ONU.

O programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte é um dos temas principais da reunião anual da ONU, que começa oficialmente nesta terça.

Trump anunciou na quinta-feira sua intenção de visitar a China, Japão e Coreia do Norte em novembro, em sua primeira viagem pela Ásia.

